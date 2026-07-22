Opzione donna | Durigon ‘banna’ le iscritte al CODS intervista ad Armiliato e Guadagna

Durigon ha deciso di vietare alle iscritte al CODS di partecipare a Opzione Donna. La misura riguarda le donne iscritte al Coordinamento delle Donne Socialiste e si applica alle attività legate alla pensione anticipata. In una intervista esclusiva, Armiliato e Guadagna, amministratrici del CODS, hanno commentato la decisione, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La questione ha generato reazioni tra le rappresentanti delle iscritte, che si oppongono alla misura.

Quest’oggi pubblichiamo l’intervista esclusiva che abbiamo fatto ad Orietta Armiliato e Rosalba Gudagna, amministratrici del CODS, per portarvi a conoscenza d i un fatto piuttosto singolare avvenuto ai danni delle donne iscritte al Comitato Opzione Donna Social, episodio che vede coinvolto il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, a cui daremo diritto di replica inoltrando l’intervista in oggetto, confidando voglia aprirsi ad un eventuale confronto. Vediamo nel dettaglio cosa é accaduto che ha scosso ed amareggiato le lavoratrici. Opzione donna: l’intervista esclusiva a Guadagna ed Armiliato. Pensionipertutti: Ho notato scorrendo la... 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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