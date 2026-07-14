Opzione donna 2026 la senatrice Furlan risponde alle iscritte CODS | ‘Farò il possibile’

La senatrice ha dichiarato che farà il possibile per sostenere le iscritte al Comitato Opzione Donna Social. Nei giorni scorsi, l’amministratrice del CODS ha invitato le proprie aderenti a seguire gli sviluppi riguardanti l’opzione donna nel 2026. La comunicazione si concentra sulla disponibilità a intervenire e supportare le richieste relative alle pensioni anticipate per le donne. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni concrete o decisioni ufficiali in merito.

Nei giorni scorse l’amministratrice del CODS, Comitato Opzione donna social, Orietta Armiliato, ha invitato le proprie iscritte, che perseguono la battaglia per vedere ripristinata l’uscita anticipata con Opzione donna, a diffondere una lettera aperta a tutti i politici affinché possano decidere, conoscendo maggiormente a fondo le pene che stanno vivendo queste donne, di accogliere e promuovere le loro istanze. Una delle lavoratrici ha ricevuto poi la risposta accurata della Senatrice Annamaria Furlan, di seguito pubblichiamo sia la lettera aperta di pressing, quanto la risposta della Senatrice, come da richiesta di Armiliato che ci ha dato l’esclusività della stessa. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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