Operazione dei Carabinieri Forestali contro l’abbandono dei rifiuti | nove persone deferite

I Carabinieri Forestali hanno deferito nove persone per abbandono di rifiuti. Le indagini sono partite dopo appostamenti con telecamere installate in punti critici della città di Salerno, dove si verificavano scarichi continui di rifiuti. Gli investigatori hanno monitorato le aree per settimane, raccogliendo prove che hanno portato all'identificazione degli autori. L’operazione si è conclusa con il deferimento degli individui coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati individuati grazie a una serie di appostamenti mirati, effettuati con telecamere installate nei punti più critici della città di Salerno, dove si registravano abbandoni di rifiuti in maniera continuativa. Le aree maggiormente colpite risultano essere la zona industriale e la litoranea, contesti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale. In questi siti i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Salerno sono intervenuti dopo aver documentato diversi episodi di conferimento illecito: nove persone sono state fermate e deferite all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di abbandono di rifiuti pericolosi e non su strada urbana di pregio ambientale, a pochi metri dalla spiaggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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