Giugliano scarica rifiuti e abbandona un cucciolo | incastrato dalle telecamere dei Carabinieri Forestali

A Giugliano, un individuo ha scaricato rifiuti pericolosi e abbandonato un cucciolo di cane in un'area isolata. Le telecamere dei Carabinieri Forestali hanno registrato tutte le fasi dell’episodio. Gli investigatori stanno analizzando le immagini per identificare il responsabile. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata.

Pensava di aver trovato un luogo isolato dove liberarsi di rifiuti pericolosi e di un cucciolo di cane. Ma non aveva fatto i conti con le telecamere installate dai Carabinieri Forestali, che hanno ripreso ogni istante della scena. È così che un imprenditore di 52 anni di Bacoli è stato identificato e denunciato per aver abbandonato sia rifiuti sia un cane di pochi mesi in un'area periferica di Giugliano già nota per gli sversamenti illeciti. L'episodio è stato documentato nell'ambito delle attività di videosorveglianza predisposte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli per contrastare i reati ambientali nel territorio giuglianese. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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