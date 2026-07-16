Maxi Operazione Antimafia | Blitz dei Carabinieri contro il Traffico Illecito di Rifiuti in Italia

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle prime luci dell'alba di giovedì 16 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno eseguito un blitz su vasta scala contro il traffico illecito di rifiuti. L’operazione ha coinvolto diverse regioni e ha portato all’arresto di numerosi sospetti. Sono stati sequestrati materiali e documentazione relativa alle attività illegali. L’intervento si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività di smaltimento non autorizzato di rifiuti.

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?? Una vasta operazione contro il traffico illecito di rifiuti è scattata all’alba di oggi, giovedì 16 luglio. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia in sinergia con il Comando Provinciale di Brescia, supportati dai comandi di diverse province italiane, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Brescia, su richiesta della locale Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia. Sono indagate 16 persone fisiche e 12 società nell’inchiesta che ha portato stamani a due misure cautelari personali, 14 perquisizioni e al sequestro preventivo di un impianto di trattamento rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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