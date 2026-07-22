Sei persone sono state arrestate in Lombardia e Campania nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online, condotta dalla Polizia di Stato. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200.000 file correlati a materiale pedopornografico. L’intervento fa parte di una più ampia azione di contrasto allo sfruttamento sessuale di minori su internet.

Operazione della Polizia di Stato: sei arresti per sfruttamento sessuale di minori online. Lotta contro la pornografia minorile. MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, la Polizia di Stato di Milano ha condotto un’importante operazione, culminata nell’arresto di sei persone. Gli arrestati sono incriminati per detenzione di materiale di pornografia minorile, e tre ulteriori individui sono stati denunciati. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato un significativo quantitativo di materiale informatico utilizzato per attività illecite. Le indagini sono state dirette... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Operazione contro la pedopornografia: 6 arresti e 200.000 file sequestrati in Lombardia e Campania.

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Pedopornografia: sequestrati 200mila file tra Lombardia e Campania, sei arrestiSei persone sono state arrestate e tre denunciate dalla polizia di Milano per detenzione di materiale di pornografia minorile.

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