Operazione Abisso a Catania altri 6 arresti per il traffico di droga tra Sicilia e Malta Indagati due calabresi

Da gazzettadelsud.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si allarga l'inchiesta della Procura distrettuale di Catania sul presunto traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Sicilia e Malta. A poco più di un mese dal maxi blitz dello scorso 12 giugno, la Guardia di Finanza ha eseguito un nuovo provvedimento cautelare nei confronti di sei persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione illecita di droga. L'operazione rappresenta il seguito dell'indagine che aveva già portato all'emissione di misure cautelari nei confronti di 15 indagati, accusati di traffico organizzato di stupefacenti, minacce e detenzione abusiva di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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