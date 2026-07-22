Si allarga l'inchiesta della Procura distrettuale di Catania sul presunto traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Sicilia e Malta. A poco più di un mese dal maxi blitz dello scorso 12 giugno, la Guardia di Finanza ha eseguito un nuovo provvedimento cautelare nei confronti di sei persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione illecita di droga. L'operazione rappresenta il seguito dell'indagine che aveva già portato all'emissione di misure cautelari nei confronti di 15 indagati, accusati di traffico organizzato di stupefacenti, minacce e detenzione abusiva di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Gazzettadelsud.it - Operazione “Abisso” a Catania, altri 6 arresti per il traffico di droga tra Sicilia e Malta. Indagati due calabresi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ombra della mafia sul traffico di droga tra Catania e Malta: 15 arresti

Notizie e thread social correlati

Operazione “Abisso”, altri 6 arresti: la Procura di Catania allarga il blitz sul traffico di droga tra Sicilia e MaltaNella notte, sei persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione “Abisso”, condotta dalla Procura di Catania.

Arresti per narcotraffico nell’operazione “Abisso”: collegamenti tra Sicilia e Malta.Nell’ambito dell’operazione “Abisso”, la Guardia di Finanza di Catania ha eseguito arresti e sequestri, collegati a un traffico di droga tra Sicilia...

Temi più discussi: Droga tra Catania, Calabria e Malta: altri sei arresti nell'ambito dell'operazione Abisso; Catania, operazione Abisso, altri sei arresti eseguiti dalla Finanza; Operazione Abisso, nuovi arresti per narcotraffico tra Sicilia e Malta; Operazione Abisso, altri sei arresti a Catania nell'inchiesta sul traffico internazionale di droga.

Operazione Abisso: la @GDF #Catania esegue sei misure cautelari, accusati di produzione, spaccio di droga. Coinvolti il gruppo della Borgata di #Siracusa x.com

Operazione Abisso a Catania, altri 6 arresti per il traffico di droga tra Sicilia e Malta. Indagati due calabresiTra gli episodi ricostruiti dagli inquirenti anche il tentativo di recupero in mare di circa 2 tonnellate di cocaina al largo delle coste etnee da parte di un uomo di Locri e uno di Siderno, che avreb ... msn.com

Traffico di droga, operazione Abisso 2: altre 6 misure cautelari per soggetti legati al clan Cappello-BonaccorsiNell'ambito di attività di indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza del Giudice per le indagini prel ... gazzettinonline.it