Nell’ambito dell’operazione “Abisso”, la Guardia di Finanza di Catania ha eseguito arresti e sequestri, collegati a un traffico di droga tra Sicilia e Malta. L’intervento, coordinato dalla Procura Distrettuale, ha coinvolto diverse persone e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti. L’operazione è parte di un’indagine più ampia sulla rete di narcotraffico nel Mediterraneo. Le autorità hanno effettuato perquisizioni in diverse abitazioni e depositi.

Operazione “Abisso”: Arresti e Sequestri della Guardia di Finanza a Catania. CATANIA (ITALPRESS) – Nuova azione della Guardia di Finanza di Catania nell’ambito dell’operazione “Abisso”, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania. Recentemente, sei persone sono state arrestate con ordinanza di custodia cautelare per il sospetto coinvolgimento nella produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Questo intervento si aggiunge a 15 misure cautelari già eseguite il 12 giugno, portando il totale degli arresti a 21 su un totale di 28 indagati. Smantellata Organizzazione Criminale nel Traffico di Droga. Le indagini, condotte dal G. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arresti per narcotraffico nell’operazione “Abisso”: collegamenti tra Sicilia e Malta.

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Maxi blitz antimafia, operaz. Abisso fiumi di droga e armi tra clan Borgata e Cappello-Bonaccorsi

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