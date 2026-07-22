Nella notte, sei persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione “Abisso”, condotta dalla Procura di Catania. Le accuse riguardano il traffico di droga tra Sicilia e Malta, con provvedimenti eseguiti in diverse località. L’indagine, partita da un’indagine su un carico sospetto, ha portato all’identificazione di nuovi soggetti coinvolti e all’ampliamento delle indagini. L’attività investigativa prosegue per chiarire i dettagli del traffico internazionale.

Si allarga l'inchiesta della Procura distrettuale di Catania sul presunto traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Sicilia e Malta. A poco più di un mese dal maxi blitz dello scorso 12 giugno, la Guardia di Finanza ha eseguito un nuovo provvedimento cautelare nei confronti di sei persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione illecita di droga. L'operazione rappresenta il seguito dell'indagine che aveva già portato all'emissione di misure cautelari nei confronti di 15 indagati, accusati di traffico organizzato di stupefacenti, minacce e detenzione abusiva di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Operazione “Abisso”, altri 6 arresti: la Procura di Catania allarga il blitz sul traffico di droga tra Sicilia e Malta

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Operazione Abisso: 15 arresti, scoperte 2 tonnellate di droga in mare

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