Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un capannone nella zona industriale di Galatone, nel pomeriggio di oggi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi nella zona industriale di Galatone, in provincia di Lecce. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa sette metri mentre, secondo le prime informazioni, stava effettuando un intervento all’esterno di un capannone aziendale. Inutili i soccorsi. La violenta caduta non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne. Giustizieri lavorava nello stabilimento della Sud Segnal, azienda che opera nel settore della sicurezza stradale. Indagini per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Operaio precipita da un capannone a Galatone: morto un lavoratore di 58 anni

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