operaio di 58 anni cade da un capannone industriale e muore

Un operaio di 58 anni è morto a Galatone, nel Leccese, dopo essere caduto da un capannone industriale. La caduta da circa sette metri è avvenuta mentre l’uomo svolgeva un intervento all’esterno della struttura. L’impatto ha causato ferite incompatibili con la vita. La scena è stata raggiunta dai soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’operaio. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, Antonio Giustizieri, è precipitato da un'altezza di circa sette metri mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale: l'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. L'operaio lavorava nell'impianto di Sud Segnal, azienda nel settore della sicurezza stradale. I soccorsi, arrivati sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione locale, per effettuare i rilievi del caso e la ricostruzione dell'accaduto, e il personale Spesal per ulteriori approfondimenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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