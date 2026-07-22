Un operaio di 58 anni è morto oggi a Galatone, dopo essere caduto dal tetto di un capannone nella zona industriale. La vittima lavorava per un'azienda specializzata in sicurezza stradale. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, sul luogo sono intervenuti i soccorritori ma l'uomo è deceduto sul posto. Nessun altro coinvolto. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Segnal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Seclì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato un'altezza di circa sette metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Galatone, precipita dal tetto di un capannone: Antonio Giustizieri muore sul lavoro. Aveva 58 anni

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