Operaio di 60 anni muore sul cantiere a Santa Maria Capua Vetere disposta l'autopsia

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 60 anni è deceduto in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere dopo essersi sentito male. I soccorsi sono intervenuti sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri stanno svolgendo le indagini e hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte.

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Un operaio è morto in un cantiere a Santa Maria Capua Vetere. L'uomo si è sentito male. Inutili i soccorsi. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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