Operaio di 60 anni muore sul cantiere a Santa Maria Capua Vetere disposta l'autopsia

Un operaio di 60 anni è deceduto in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere dopo essersi sentito male. I soccorsi sono intervenuti sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri stanno svolgendo le indagini e hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte.

Un operaio è morto in un cantiere a Santa Maria Capua Vetere. L'uomo si è sentito male. Inutili i soccorsi. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TRAGEDIA SUL LAVORO: 48ENNE MUORE IN UN CANTIERE A SESTO FIORENTINO | 09/07/2026

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