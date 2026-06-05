Operaio cade dal tetto e muore dopo due mesi | prosciolta la proprietaria del capannone a giudizio il marito

Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone, due mesi dopo l’incidente. La proprietaria del capannone è stata prosciolta dall’accusa di responsabilità. Il giudice ha deciso che non c’era collegamento tra lei e l’incidente. Il marito, che è il titolare dell’azienda, invece, dovrà comparire davanti al collegio giudicante. La decisione riguarda il procedimento penale in corso.

Infortunio mortale sul lavoro, per il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale penale di Perugia, la proprietaria del capannone dove si era verificato l’incidente non c’entrava nulla, mentre il titolare dell’azienda dovrà comparire davanti al collegio giudicante.Un operaio albanese di 61. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

50ENNE CADE DAL TETTO E MUORE, UNA VICINA: «L'HO VISTO PRECIPITARE» | 04/03/2026

Notizie e thread social correlati

Precipita dal tetto di un capannone a Modugno: muore operaio 29enneUn operaio di 29 anni è morto questa mattina a Modugno dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale.

Modugno, operaio muore cadendo dal tetto del capannone: Enrico, 30 anni, era diventato papà da pocoUn operaio di 30 anni, originario di Andria, è deceduto questa mattina a Modugno, in provincia di Bari, dopo essere caduto dal tetto di un capannone...

Temi più discussi: Muore sul lavoro, trentenne cade dal tetto. Il sindaco: Era il suo primo giorno qui; Operaio cade da tetto capannone e muore; Tragedia a Rosignano Solvay, operaio cade dal tetto dell’azienda; Crolla il tetto e cade da sei metri, morto operaio 34enne.

Cade dal tetto, operaio perde la vita a #Rosignano - Faouzi Marweni, 34 anni, lavorava per un'azienda di #Lecco: era salito sulla copertura che ha ceduto facendolo precipitare su un macchinario Ilaria Esposito - TGR #Toscana x.com

Tragedia a Rosignano Solvay, operaio cade dal tetto dell’aziendaFIRENZE – Un altro lutto colpisce il mondo del lavoro in Toscana. Un operaio trentenne è morto stamani a Rosignano Solvay (Livorno). Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore avrebbe perso la vita ... dire.it

Scene di ordinario disordine in piazza Danti: un camper incastrato, un pulmino abbatte due fioriereSosta selvaggia e problema parcheggi: spazi da rivedere e correggere. Gli operatori della zona: Hanno installato paletti e strutture ornamentali, ma non è stato risolto nulla. La situazione è solo pe ... msn.com