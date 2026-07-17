Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto 24 ore dopo essere caduto dal tetto di un capannone durante un incidente sul lavoro avvenuto nella mattina del 16 luglio a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Dopo la caduta, è stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è deceduto. La vittima si trovava sul tetto quando si è verificato l’incidente.

Tragedia sul lavoro a Masi Torello, provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale Maggiore di Bologna dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata del 16 luglio., L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato in elisoccorso l'uomo all'ospedale Maggiore di Bologna. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore di agonia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrara.

© Tgcom24.mediaset.it - Ferrara, operaio cade dal tetto di un capannone: muore 24 ore dopo l'incidente sul lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rosignano, incidente sul lavoro: muore operaio cadendo dal tetto di un capannone

Operaio cade dal tetto e muore dopo due mesi: prosciolta la proprietaria del capannone, a giudizio il maritoUn operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone, due mesi dopo l’incidente.

Temi più discussi: Operaio cade dal tetto di un'azienda nel Ferrarese: il 38enne è morto dopo 24 ore; Ferrara, operaio cade dal tetto di un'azienda. È gravissimo; FERRARA: Operaio cade dal tetto di un'azienda, è grave; Operaio cade dal tetto mentre lavora, volo di 8 metri: è gravissimo in ospedale.

Ferrara, operaio cade da 8 metri: è grave e in pericolo di vitaUn grave incidente sul lavoro ha scosso la provincia di Ferrara, dove un operaio di 38 anni, di origine pachistana, è precipitato da un tetto, riportando ferite gravissime. L'episodio si è verificato ... it.blastingnews.com

Operaio cade dal tetto di un'azienda nel Ferrarese, è grave: 38enne in pericolo di vitaIncidente sul lavoro a Masi Torello: il volo di 8 metri e l’urlo. Poi i soccorsi e il trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna ... ilrestodelcarlino.it