Operaio 60enne si accascia al suolo | ancora una morte sul lavoro

Un operaio di 60 anni è deceduto questa mattina in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo. I colleghi presenti sul posto hanno tentato di prestare soccorso senza successo. La vittima lavorava in un cantiere della zona e non si conoscono ancora le cause della morte. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un operaio di 60 anni è morto questa mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Il lavoratore si è improvvisamente accasciato al suolo, i colleghi hanno provato a soccorrerlo ma è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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