Operaio si ferisce a una mano sul lavoro | trasportato al San Donato

Da lortica.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio si è ferito a una mano durante un turno di lavoro nella zona industriale di Indicatore. L’incidente è avvenuto questa mattina e l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di accompagnare il ferito in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

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AREZZO – Nuovo infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio, nella zona industriale di Indicatore. L’allarme è scattato alle 9.07 in un’azienda metalmeccanica della zona B, dove un operaio di 60 anni si è ferito a una mano durante l’attività lavorativa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell’Asl Toscana Sud Est con l’auto infermieristica di Arezzo e un’ambulanza della Misericordia di Arezzo. Dopo le prime cure, il lavoratore è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice 2, corrispondente a condizioni di media gravità. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza, sono intervenuti anche gli operatori del Pisll (Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) dell’Asl Toscana Sud Est e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lortica.it

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