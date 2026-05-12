Opera Seme Festival | i laboratori gratuiti per bambini e famiglie
Opera Seme Festival introduce Opera Kids, una sezione dedicata ai bambini e alle famiglie, con laboratori gratuiti pensati come momenti di gioco e scoperta. L’iniziativa è realizzata con il supporto di TCA spa e mira a coinvolgere i più giovani attraverso attività pratiche e interattive, integrate nel programma generale del festival. La sezione è aperta a tutte le età e si svolge durante le date dell’evento.
L’opera diventa gioco e scoperta con Opera Kids, la nuova sezione di Opera Seme Festival dedicata ai bambini e alle famiglie, realizzata con il sostegno di TCA spa. In occasione della quinta edizione del Festival, in programma ad Arezzo dall’11 al 25 luglio, prendono il via le iscrizioni ai.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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