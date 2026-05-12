Opera Seme Festival | i laboratori gratuiti per bambini e famiglie

Opera Seme Festival introduce Opera Kids, una sezione dedicata ai bambini e alle famiglie, con laboratori gratuiti pensati come momenti di gioco e scoperta. L’iniziativa è realizzata con il supporto di TCA spa e mira a coinvolgere i più giovani attraverso attività pratiche e interattive, integrate nel programma generale del festival. La sezione è aperta a tutte le età e si svolge durante le date dell’evento.

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