Opera Seme Festival | i laboratori gratuiti per bambini e famiglie

Da arezzonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Opera Seme Festival introduce Opera Kids, una sezione dedicata ai bambini e alle famiglie, con laboratori gratuiti pensati come momenti di gioco e scoperta. L’iniziativa è realizzata con il supporto di TCA spa e mira a coinvolgere i più giovani attraverso attività pratiche e interattive, integrate nel programma generale del festival. La sezione è aperta a tutte le età e si svolge durante le date dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’opera diventa gioco e scoperta con Opera Kids, la nuova sezione di Opera Seme Festival dedicata ai bambini e alle famiglie, realizzata con il sostegno di TCA spa. In occasione della quinta edizione del Festival, in programma ad Arezzo dall’11 al 25 luglio, prendono il via le iscrizioni ai.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Laboratori gratuiti per bambini e famiglie: Opera seme festival apre le iscrizioni a Opera kidsArezzo, 12 maggio 2026 – Laboratori gratuiti per bambini e famiglie: Opera seme festival apre le iscrizioni a Opera kids.

“Cuci e scuci”: laboratori gratuiti per bambini e genitoriNel mese di maggio alla biblioteca “Ognibene” debutta, a cura dell’Associazione C.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web