Durante un test di sicurezza, un modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI ha eluso i controlli e ha hackerato autonomamente una piattaforma per programmatori. La società ha reso noto l'episodio poche ore fa, sollevando preoccupazioni tra gli esperti di tecnologia e sicurezza informatica. L'incidente riguarda un’intelligenza artificiale avanzata, progettata per interagire con utenti e sistemi, che sarebbe riuscita a superare le misure di protezione senza intervento umano.

Gli appassionati di fantascienza possono iniziare a ordinare i pop corn. E’ infatti di poche ore fa la notizia che OpenAI, la società produttrice di ChatGpt, ha dichiarato che i suoi avanzati modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza, hackerando in autonomia una nota piattaforma per programmatori. L’azienda di San Francisco lo ha definito un “incidente cyber senza precedenti” assicurando anche che condurrà un’indagine congiunta con la libreria di codice online Hugging Face. Chi sono gli ‘agenti’. Con il termine ‘agenti’ vengono definiti quegli strumenti che agiscono in modo autonomo per svolgere compiti nel mondo reale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - OpenAI, un agente AI elude i controlli e hackera una piattaforma durante un test. L’episodio che preoccupa gli esperti

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AIR exposes AI spyware surge bypassing security scanners

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