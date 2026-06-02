È una tendenza nata negli ultimi anni e che sta prendendo sempre più piede, in particolare tra i giovanissimi. Viene chiamata in vari modi – wax, dab, honey oil o, in termini più immediati, "miele dello sballo". Dietro a un nome apparentemente innocuo e rassicurante, si nasconde in realtà un derivato della cannabis estremamente potente, con una concentrazione di principio attivo che supera di gran lunga quella della classica marijuana. Che cos'è il Wax e perché è così potente Il wax (che in inglese significa letteralmente "cera") è un estratto concentrato che si ricava dalle infiorescenze della pianta di canapa. Il vero elemento di... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Che cos’è il "miele dello sballo": la droga wax che preoccupa gli esperti

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