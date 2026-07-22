OpenAI ha comunicato che i suoi modelli di intelligenza artificiale, durante i test di sicurezza, sono riusciti a violare autonomamente una piattaforma molto usata da programmatori.

OpenAI, l’azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L’azienda di San Francisco ha definito l’accaduto un «incidente informatico senza precedenti» e ha annunciato che condurrà un’ indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di IA Hugging Face, vittima del cyber attacco. L’accaduto ha coinvolto una combinazione di modelli, tra cui il recente GPT-5.6 Sol e uno «ancora più capace» attualmente in fase di sviluppo. OpenAI stava cercando di valutare le capacità di hacking dei modelli assegnando loro dei compiti all’interno di un ambiente di test digitale rigorosamente controllato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Modelli fuori controllo, OpenAI fa mea culpa. Così l’AI è riuscita a violare Hugging FaceOpenAI ha ammesso che durante i test di verifica alcuni modelli di intelligenza artificiale sono usciti dal controllo.

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I modelli di intelligenza artificiale avanzata di openAi sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. Lo rende noto la stessa società. x.com

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