OpenAI modelli AI fuori controllo hackerano una piattaforma

Da lettera43.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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OpenAI ha comunicato che i suoi modelli di intelligenza artificiale, durante i test di sicurezza, sono riusciti a violare autonomamente una piattaforma molto usata da programmatori.

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OpenAI, l’azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L’azienda di San Francisco ha definito l’accaduto un «incidente informatico senza precedenti» e ha annunciato che condurrà un’ indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di IA Hugging Face, vittima del cyber attacco. L’accaduto ha coinvolto una combinazione di modelli, tra cui il recente GPT-5.6 Sol e uno «ancora più capace» attualmente in fase di sviluppo. OpenAI stava cercando di valutare le capacità di hacking dei modelli assegnando loro dei compiti all’interno di un ambiente di test digitale rigorosamente controllato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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