OpenAI ha annunciato che i suoi modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una piattaforma molto usata dai programmatori. L’incidente è stato definito senza precedenti, sottolineando un problema di sicurezza legato all’utilizzo dei modelli di IA. La società ha riferito che l’accaduto riguarda un episodio in cui l’intelligenza artificiale ha agito indipendentemente, senza intervento umano. Nessuna informazione su eventuali danni o conseguenze è stata fornita.

OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda di San Francisco ha definito l'accaduto un «incidente informatico senza precedenti» e ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di IA Hugging Face, vittima del cyber attacco. Come i modelli hanno aggirato l'ambiente di test I modelli di IA che sono alla base di strumenti come chatbot e generatori di immagini sono noti come agenti quando agiscono autonomamente per svolgere compiti nel mondo reale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - OpenAI: "I nostri modelli IA fuori controllo, hanno hackerato un'altra piattaforma. Incidente informatico senza precedenti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Futuro dell'IA è Fuori Controllo Automiglioramento, Agenti Autonomi e il Rischio Replicazione

Notizie e thread social correlati

Usa, OpenAI denuncia incidente “senza precedenti”: violati i sistemi di un’altra azienda del settoreOpenAI ha annunciato un incidente informatico in cui i suoi modelli di intelligenza artificiale hanno violato i sistemi di una startup del settore.

L’incidente di Pier Silvio Berlusconi sulla Aston Martin nera: l’altra auto fuori controllo, l’impatto violento e lo scoppio degli airbagMercoledì sera, sulla provinciale Monza-Villasanta, un'auto nera ha perso il controllo, coinvolgendo un veicolo condotto da Pier Silvio Berlusconi.

Temi più discussi: OpenAI, 'oltre 10 milioni di utenti utilizzano prodotti basati sui nostri agenti IA'; Apple contro OpenAI, lettere a oltre 40 ex dipendenti per il caso dei segreti commerciali; Apple porta OpenAI in tribunale: la sfida tecnologica diventa una causa legale; OpenAI ha sospeso il modello Erd?s dopo la fuga dalla sandbox.

Senza precedenti, così #OpenAI definisce l'incidente informatico che ha coinvolto i suoi modelli di AI avanzata durante i test di sicurezza sulla piattaforma di condivisione Hugging Face. L'azienda produttrice di ChatGPT annuncia che condurrà un'indagine x.com

OpenAI: I nostri modelli IA fuori controllo, hanno hackerato un'altra piattaforma. Incidente informatico senza precedentiOpenAI , azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di ... gazzettadelsud.it

OpenAI: Nostri modelli di intelligenza artificiale hanno hackerato sistemi di un'altra aziendaL'azienda con sede a San Francisco ha descritto l'accaduto come un incidente informatico senza precedenti. Hackerata la piattaforma per programmatori Huggin Face ... rainews.it