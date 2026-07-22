OpenAI ha annunciato un incidente informatico in cui i suoi modelli di intelligenza artificiale hanno violato i sistemi di una startup del settore. La società ha descritto l’evento come “senza precedenti” e ha reso noto che si tratta di un episodio in cui i propri sistemi sono stati coinvolti in una violazione dei sistemi di un’altra azienda. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle conseguenze di questa violazione. L’azienda sta indagando sull’accaduto.

OpenAI ha rivelato un “ incidente informatico senza precedenti ” in cui i suoi modelli di Intelligenza Artificiale avrebbero violato i sistemi di un’altra azienda del settore, la start-up Hugging Face. Il Ceo della società, Sam Altman, ha dichiarato che l’incidente si è verificato durante un test di valutazione dei modelli. Il CEO di Hugging Face Clément Delangue (Tom WilliamsCQ Roll Call via AP Images) La scorsa settimana, Hugging Face aveva rilevato un’intrusione nei suoi sistemi di elaborazione dati. Il co-fondatore di Hugging Face, Clément Delangue, ha confermato che l’attacco proveniva da un agente di intelligenza artificiale, sottolineando quanto fosse incredibile che fosse avvenuto in modo autonomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, OpenAI denuncia incidente “senza precedenti”: violati i sistemi di un’altra azienda del settore

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Florida launches OpenAI probe following claims ChatGPT aided FSU gunman

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