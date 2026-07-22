Il 22 luglio 2026, a Milano, si è aperto il processo davanti alla Corte d'Assise per l'omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà nerazzurro ucciso nel ottobre 2022. Tra gli imputati figura anche il capo ultrà Mauro Nepi. Il procedimento riguarda un omicidio avvenuto con modalità mafiose, con l’accusa di aver partecipato all’omicidio e di aver agito in un contesto di criminalità organizzata.

Milano, 22 luglio 2026 – Un altro imputato va a processo davanti alla Corte d'Assise di Milano per l' omicidio con modalità mafiose di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola nell'ottobre 2022 a Milano. https:www.ilgiorno.itmilanocronacamarco-ferdico-omicidio-boiocchi-ms118z0b Il nuovo imputato è l'ultrà interista Mauro Nepi. Lo ha deciso la gup milanese Giulia Marozzi accogliendo la richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola, che gli hanno contestato nell'udienza del 7 luglio anche l' aggravante della premeditazione, bloccando di fatto la scelta che la difesa aveva già preso del giudizio con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Vittorio Boiocchi, a processo anche il capo ultrà Mauro Nepi

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Scatta il Processo per l'Omicidio di Vittorio Boiocchi l'Ex Capo Ultrà dell'Inter | Andrea Beretta

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