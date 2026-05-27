Omicidio del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi l’ammissione di Marco Ferdico | Ce l’aveva con me per una maglia di Bastoni

Notizia in breve

Marco Ferdico ha ammesso di aver ucciso il capo ultrà interista Vittorio Boiocchi, dichiarando che l’aggressione è stata motivata da un diverbio su una maglietta di Bastoni. L’omicidio è avvenuto a Milano il 27 maggio 2026. Ferdico ha spiegato che la lite è nata da una discussione sulla maglietta, che ha portato alla violenza fatale. La polizia ha arrestato Ferdico poco dopo l’evento.