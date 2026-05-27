Omicidio del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi l’ammissione di Marco Ferdico | Ce l’aveva con me per una maglia di Bastoni
Marco Ferdico ha ammesso di aver ucciso il capo ultrà interista Vittorio Boiocchi, dichiarando che l’aggressione è stata motivata da un diverbio su una maglietta di Bastoni. L’omicidio è avvenuto a Milano il 27 maggio 2026. Ferdico ha spiegato che la lite è nata da una discussione sulla maglietta, che ha portato alla violenza fatale. La polizia ha arrestato Ferdico poco dopo l’evento.
Milano, 27 maggio 2026 – Un omicidio compiuto per una maglietta contesa? Di certo non è questo il motivo principale per cui l’ ex capo ultrà della curva Nord Marco Ferdico ha contribuito nell’organizzazione dell’assassinio dell’ altro leader del tifo nerazzurro, Vittorio Boiocchi, avvenuto nel 2022 Ma in ogni caso pare essere il “Casus belli”. Secondo quanto Ferdico ha riferito nell’aula della Corte d’Assise di Milano, “fu fondamentale per la vicenda dell'omicidio la storia di una maglietta che mi diede Bastoni sotto la curva, dopo la finale del 2022 di Coppa Italia vinta dall'Inter a Roma". https:www.ilgiorno.itmilanocronacandrangheta-marco-ferdico-curva-nord-drxgwt30 “Mi fecero fuori dalla curva”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Omicidio capo ultrà Boiocchi, D'Alessandro confessa: «Mi assumo piena responsabilità»
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