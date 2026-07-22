Il processo per l’omicidio di Teresa Stabile sta per concludersi. La donna è stata uccisa nell’aprile del 2025 nel cortile del condominio di Samarate, dove viveva ancora dopo la separazione. Sul banco degli imputati, l’ex marito, che secondo alcune accuse avrebbe pianificato il delitto. La Procura ha evidenziato elementi che indicano la premeditazione, mentre la difesa ha contestato questa tesi. Le udienze sono in fase finale, e si attende la sentenza.

È ormai alle battute finali il processo per l’ omicidio di Teresa Stabile, la donna uccisa nell’aprile del 2025 nel cortile del condominio di Samarate dove continuava a vivere, seppur separata, dall’ex marito Vincenzo Gerardi. Davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio lo scontro tra accusa e difesa si concentra su un punto decisivo: stabilire se il delitto sia stato pianificato oppure se sia maturato all’improvviso durante un crollo emotivo dell’imputato. Gerardi, arrestato in flagranza subito dopo il delitto, ha confessato di aver ucciso l’ex moglie con sedici coltellate. La responsabilità dell’omicidio non è quindi oggetto del processo. A essere contestata è l’aggravante della premeditazione, dalla quale dipenderà anche la pena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Teresa Stabile. Sul destino dell’ex marito pesa la premeditazione

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