Il tribunale ha stabilito che Vincenzo Gerardi era in grado di intendere e di volere al momento dell’omicidio della moglie, avvenuto il 16 aprile 2025 a Samarate. La decisione si basa su una perizia psichiatrica che ha valutato la sua capacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni durante il fatto. La causa del delitto rimane oggetto di processo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze specifiche dell’episodio.

Busto Arsizio (varese), 7 luglio 2026 – Vincenzo Gerardi era pienamente capace di intendere e di volere quando, il 16 aprile 2025 a Samarate, uccise la moglie Teresa Stabile. È la conclusione della perizia depositata dalla criminologa Stefania Zeroli, nominata dalla Corte d'Assise nell'ambito del processo per il femminicidio di Samarate. Un documento destinato a pesare sul procedimento e che esclude che il delitto possa essere ricondotto a un'incapacità mentale dell'imputato. https:www.ilgiorno.itvaresecronacaluxoricida-di-samarate-non-lavevo-2372b786 Secondo la consulente della Corte, è “scorretto attribuire alla malattia mentale ciò che appartiene alla responsabilità dell'uomo ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Samarate, il marito era capace di intendere e di volere quando uccise Teresa Stabile

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