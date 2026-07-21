L’autopsia sul corpo di Luca Esposito, il giornalista trovato morto nelle campagne di Eboli, si è conclusa dopo due ore e trenta minuti. Resta ancora aperto il mistero sulle modalità del delitto, poiché non sono state fornite indicazioni definitive sul modo in cui sia stato ucciso. Le autorità continuano a indagare senza rivelare dettagli sulle cause della morte o eventuali elementi che possano chiarire l’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Due ore e trenta minuti. Tanto è durata l’autopsia sul corpo di Luca Esposito, il giornalista trovato senza vita nelle campagne di Eboli, in un caso che continua a presentare più interrogativi che certezze. L’esame autoptico, eseguito dal medico legale Gabriele Casaburi, si è concluso senza anticipazioni. Massimo riserbo da parte del professionista, chiamato ad accertare sia l’orario della morte sia, soprattutto, le modalità con cui Esposito è stato ucciso. Intanto una delle prime ipotesi investigative sembra perdere consistenza. Dopo il ritrovamento di un bossolo si era parlato della possibilità che il giornalista fosse stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio Luca Esposito, autopsia conclusa: resta il giallo sulle modalità del delitto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il mistero della morte del giornalista Luigi "Luca" Esposito: nel pomeriggio l'autopsia

Il mistero della morte del giornalista Luca Esposito: primi responsi, nel pomeriggio l’autopsiaUn’autopsia sarà eseguita nel pomeriggio su Luigi ‘Luca’ Esposito, il giornalista trovato morto e carbonizzato domenica mattina in un’area di Eboli.

Temi più discussi: Giornalista ucciso nel Salernitano, attesa per l'esito dell'autopsia; Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme, si scava nella vita privata del giornalista; Caso Esposito: autopsia decisiva e pista privata in primo piano; Giornalista ucciso nel Salernitano, attesa l'autopsia.

#LucaEsposito è stato trovato morto e carbonizzato nelle campagne di Eboli; la Tac ha escluso ferite da arma da fuoco e rilevato fratture compatibili con un pestaggio. L’autopsia dovrà chiarire la dinamica dell’omicidio. x.com

Omicidio Esposito a Eboli, proseguono le indagini. Attesa per l'esito dell'autopsiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Esposito a Eboli, proseguono le indagini. Attesa per l'esito dell'autopsia ... tg24.sky.it

Omicidio Luca Esposito, emergono nuovi dettagli: Doveva andare ad Agropoli. Disposta l’autopsia, gli investigatori ricostruiscono gli ultimi spostamentiSi arricchisce di nuovi particolari il giallo sull’omicidio di Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Luca Esposito, giornalista sportivo originario di Nocera Inferiore, per anni impegnato nel racco ... atripaldanews.it