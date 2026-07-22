L’autopsia ha confermato che il giornalista è stato colpito da fratture craniche e il volto sfigurato. La vittima stava partendo per Agropoli, dove avrebbe incontrato un conoscente. Per approfondire le cause della morte, il corpo è stato sottoposto a ulteriori esami tossicologici, istologici e genetici. La polizia ha disposto il sequestro del corpo, in attesa dei risultati.

Data la complessità del caso, gli inquirenti hanno deciso di tenere sotto sequestro il corpo del giornalista, su cui avverranno ulteriori esami tossicologici e istologici, oltre che genetici. Resta il nodo del cellulare, scomparso dalla scena del crimine e che Esposito avrebbe usato per l'ultima vol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Esposito, autopsia conferma fratture craniche e volto sfigurato, "partiva per Agropoli, doveva trovare un conoscente"

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