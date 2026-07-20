Giallo di Eboli prime verità | Esposito massacrato di botte volto sfigurato dall?assassino

Da ilmattino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle indagini sulla morte di Luigi “Luca” Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, si è scoperto che è stato picchiato violentemente e il suo volto è stato sfigurato dall’aggressore. La vittima è stata trovata senza vita dopo aver subito un’aggressione. Le autorità stanno esaminando le prove raccolte sul luogo dell’omicidio e ascoltando testimoni. La dinamica dell’evento si sta delineando attraverso le prime ricostruzioni.

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Più vanno avanti le indagini sulla morte di Luigi “Luca” Esposito, giornalista sportivo 53enne ucciso a Eboli, in provincia di Salerno, più emergono dettagli raccapriccianti. Non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme, come era stato inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo in cui l’aggressione mortale si è consumata, di un bossolo d’arma da fuoco. L’ipotesi che si fa strada in queste ore è anche peggiore: Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato. E non è ancora stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già morto. Una risposta che potrà essere fornita solo dall’autopsia che sarà effettuata oggi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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