Nella zona rurale di Cioffi, ad Eboli, è stato trovato il corpo carbonizzato di un giornalista di 53 anni. Le indagini si concentrano sul cellulare di Luca Esposito, che non era in auto né vicino al luogo del ritrovamento. L'autopsia ha evidenziato fratture multiple, anche al cranio e al volto. La polizia sta verificando le tracce di telefonino e altri elementi per chiarire le circostanze.

Non è bastata l'autopsia sui resti del corpo carbonizzato di Luigi Esposito, il giornalista 53enne, conosciuto come Luca, ritrovato nelle primissime ore di domenica scorsa, in una zona rurale della località Cioffi, ad Eboli in provincia di Salerno. Gabriele Casaburi, il medico legale che questo pomeriggio ha effettuato l'esame autoptico, alla presenza del consulente di parte nominato dalle due sorelle di Esposito, Raimo, ha ritenuto necessarie ulteriori indagini di laboratorio di istologia, tossicologia e genetica. Il corpo dunque resta sotto sequestro. A richiederlo le condizioni del cadavere, carbonizzato e con fratture multiple su gran parte del volto, alle costole e al bacino, come rivelato dalla Tac total body, effettuata all’ospedale di Eboli, nella mattinata di ieri. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Giornalista ucciso, si cerca il cellulare di Luca Esposito: non era in auto né vicino al cadavere. L'autopsia conferma: fratture ovunque, anche a cranio e volto

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