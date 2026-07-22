Nella spiaggia di Castiglioncello sono stati sequestrati numerosi ombrelloni e sdraio lasciati per giorni in modo da riservare il posto. La pratica, vietata e che si ripete ogni estate, ha portato alle autorità a intervenire dopo le proteste di altri bagnanti. Le attrezzature sono state rimosse e sequestrate dalle forze dell’ordine, che hanno avviato controlli mirati per contrastare questa abitudine.

Castiglioncello (Livorno), 22 luglio 2026 – Una pratica che si ripete ogni estate, ma espressamente vietata. È quella di lasciare lettini, sdraio, ombrelloni a occupare la spiaggia libera, in modo da avere il posto assicurato al ritorno. Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari della guardia costiera dell’ufficio locale marittimo di Castiglioncello, sotto il coordinamento della direzione marittima di Livorno e il supporto della polizia locale di Rosignano Marittimo, hanno effettuato un’attività di controllo lungo il litorale che ha portato al sequestro, a carico di ignoti, di numerose attrezzature balneari lasciate abusivamente sulle spiagge libere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ombrelloni e sdraio lasciati per giorni in spiaggia, scatta il sequestro dopo le proteste

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