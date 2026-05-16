Da giovedì sera, un vento intenso ha interessato la zona della Versilia, provocando disagi negli stabilimenti balneari. Diverse sdraio e ombrelloni sono stati spazzati via o spostati, creando situazioni di difficoltà per i titolari e i clienti delle strutture sulla spiaggia. La perturbazione ha influenzato le attività previste per la giornata successiva, con alcune aree che sono state temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza. Nessun danno alle persone è stato segnalato fino a questo momento.

Versilia, 16 maggio 2026 – Il vento forte che soffia sulla Versilia da giovedì sera ha causato qualche problema agli stabilimenti balneari. A Viareggio i bagni Vespucci, Bengasi, Derna, Sorriso e La Pace sulla Passeggiata hanno avuto diversi ombrelloni a terra, tetti delle tende volati per decine di metri, spiaggia spazzata via per decine di metri. Situazioni analoghe anche in qualche altro stabilimento della Versilia. L’ondata di maltempo di queste ore, in un mese di maggio sin qui pazzo a livello meteo, ha riportato alla ribalta un problema che si spera possa essere risolto al più presto visto che è stato segnalato da tempo. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiaggia spazzata dal vento: sdraio e ombrelloni volati via

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