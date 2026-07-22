Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in monopattino in una strada poco illuminata. Il giovane non indossava il casco al momento dell’incidente. L’automobilista, un uomo di 73 anni, è stato portato in ospedale in stato di shock. L’incidente è avvenuto in una zona priva di illuminazione pubblica. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Il giovane stava percorrendo una strada buia e non avrebbe indossato il casco. Il 73enne alla guida dell’auto è stato trasportato in ospedale sotto shock. Sul posto i carabinieri per comprendere la dinamica dell’incidente mortale Un drammatico incidente si è verificato ieri notte aOltrepò Pavesenel qualeha perso la vita un ragazzo di 16 annidi origini libiche e residente a Stradella. Il giovane viaggiava su un monopattino e da una prima ricostruzione il mezzo a due ruote era privo di luci e il ragazzo non avrebbe indossato né il casco né il giubbotto catarifrangente. Il giovane stava percorrendo una strada poco illuminata in direzione di Stradella, quando improvvisamente è stato travolto daun auto guidata da un 73enneche viaggiava nella medesima direzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Oltrepò Pavese, 16enne muore dopo essere stato travolto in monopattino

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