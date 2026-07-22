Un ragazzo di 16 anni, residente a Stradella e di origine libica, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di martedì in località Cardazzo, nel Pavese. Il giovane stava percorrendo una strada in Oltrepò Pavese quando è stato travolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

È stato travolto da un'auto mentre, ieri notte, percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte di martedì 21 luglio in località Cardazzo a Bosnasco, nel Pavese. La dinamica al vaglio dei carabinieri Il giovane era alla guida di un monopattino privo di luci e senza casco e stava andando verso Stradella, quando è stato travolto da un'auto che andava nella stessa direzione guidata da un 73enne di Bosnasco. L'impatto è stato violentissimo. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tragedia nel Pavese: un ragazzo di 16 anni in monopattino muore travolto da un'auto

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16enne muore #travolto da un'auto mentre era in #monopattino lungo una strada in zona Cardazzo a Bosnasco, nel Pavese, intorno alla mezzanotte. Il giovane non aveva il casco e procedeva senza luci; l'auto, guidata da un 73enne, viaggiava nella stessa x.com

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