La Camera ha approvato le risoluzioni di maggioranza che confermano gli accordi preliminari tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte. Le intese riguardano l’attribuzione di fondi aggiuntivi. L’opposizione ha protestato contro questa decisione, esprimendo dissenso durante la seduta. La votazione si è conclusa con il via libera alle risoluzioni, che ora passeranno alla fase successiva.

La Camera ha dato via libera alle risoluzioni di maggioranza favorevole agli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per l’attribuzione di ulteriori. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Ok alle pre-intese. Protesta dell’opposizione

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