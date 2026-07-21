Autonomia il sì definitivo alle pre-intese spacca l’Italia
Oggi pomeriggio la Camera voterà le risoluzioni del centrodestra che chiedono al governo di concludere le intese per assegnare a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva sulla protezione. Le pre-intese sono state approvate, e il voto segna il via libera formale a questa fase. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche, con alcune che sostengono l’autonomia e altre che criticano il processo.
Oggi pomeriggio la Camera approverà le risoluzioni del centrodestra che impegnano il governo a concludere le Intese per devolvere a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su protezione. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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