Autonomia il sì definitivo alle pre-intese spacca l’Italia

Notizia in breve

Oggi pomeriggio la Camera voterà le risoluzioni del centrodestra che chiedono al governo di concludere le intese per assegnare a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva sulla protezione. Le pre-intese sono state approvate, e il voto segna il via libera formale a questa fase. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche, con alcune che sostengono l’autonomia e altre che criticano il processo.