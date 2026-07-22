Ogliastra 19enne investe una giovane e scappa | il fratello e il fidanzatino della ragazza lo inseguono e lo accoltellano

Da tgcom24.mediaset.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a coltellate in strada vicino al centro del paese in Ogliastra. Secondo le ricostruzioni, avrebbe investito una giovane e poi si sarebbe dato alla fuga. Il fratello e il fidanzato della vittima lo hanno inseguito e lo hanno accoltellato. La vittima è deceduta sul posto. La polizia sta indagando sugli eventi e sulle circostanze che hanno portato all'aggressione.

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Avrebbe investito una ragazza per poi darsi alla fuga Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo - in Ogliastra - ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. A colpirlo a morte, dopo averlo inseguito e raggiunto, sarebbero stati il giovane fratello e il fidanzatino della ragazza investita. A riportarlo L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna. Sarebbe dunque smentita la dinamica inizialmente riportata, secondo cui un uomo aveva prima investito una coppia di ragazzini e poi, una volta sceso, aveva accoltellato la giovane vittima., La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 18 di mercoledì 22 luglio. Stando a quanto emerso, Concas avrebbe investito una ragazza prima di allontanarsi fuggendo senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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