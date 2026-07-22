Ogliastra 19enne investe una giovane e scappa | il fratello e il fidanzatino della 16enne lo inseguono e lo accoltellano

Da tgcom24.mediaset.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un 19enne di Bari Sardo ha investito una ragazza di 16 anni e poi è fuggito. Poco dopo, il fratello e il fidanzato della vittima lo hanno inseguito e lo hanno accoltellato. L'aggressione si è verificata in una strada vicino al centro del paese. Il giovane è stato colpito con ferite da arma da taglio e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sull'accaduto.

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Avrebbe investito una ragazzina di 16 anni per poi darsi alla fuga Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo - in Ogliastra - ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. A colpirlo a morte, dopo averlo inseguito e raggiunto, sarebbero stati il giovane fratello e il fidanzatino della ragazza investita. A riportarlo L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna. Sarebbe dunque smentita la dinamica inizialmente riportata, secondo cui un uomo aveva prima investito una coppia di ragazzini e poi, una volta sceso, aveva accoltellato la giovane vittima., La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 18 di mercoledì 22 luglio. Stando a quanto emerso, Concas avrebbe investito una ragazza prima di allontanarsi fuggendo senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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