Questa mattina alle 9.30 si sono svolti i funerali di Andrea Quadrelli nella chiesa di San Giacomo. Quadrelli, presidente dei Lupi di Liberio, è morto domenica all’ospedale Bufalini di Cesena all’età di 63 anni, dopo aver subito un malore. La cerimonia funebre ha riunito familiari e amici per l’ultimo saluto. Nessuna informazione aggiuntiva su eventuali interventi pubblici o dichiarazioni.

Questa mattina alle 9.30 in San Giacomo si tengono i funerali di Andrea Quadrelli, il presidente dei Lupi di Liberio deceduto domenica all’ospedale Bufalini di Cesena all’età di 63 anni, dove era ricoverato per un malore. Il critico d’arte Orlando Piraccini descrive l’uomo con uno spaccato molto personale: "Tutti a Cesenatico conoscevano Andrea e hanno fatto almeno una volta quattro passi assieme a lui dalle parti del Monte, parlando di marinai, dei lupi di Liberio e d’altro. Sapeva raccontare Andrea e, quand’era più giovane, narrava storie di paese. Storie immaginari, che s’intrecciavano fra loro, si partiva dal porto e in un attimo ci si ritrovava in Spagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Quadrelli, il ricordo di Piraccini

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