addio a sonny rollins il ricordo di umbria jazz

"Se n’è andato Sonny Rollins, colui che non a caso è stato definito il saxophone colossus, dal titolo di un suo album epocale, e che ha funzionato da modello per generazioni di sassofonisti". Così Umbria Jazz saluta il leggendario sassofonista e compositore statunitense, scomparso ieri all’età di 95 anni, nella sua casa di Woodstock, New York. Con il festival aveva un legame fortissimo, grazie a sette concerti indimenticabili, l’ultimo nel 2012, quando gli fu consegnato il Baiocco d’oro del Comune, l’antica moneta che equivale simbolicamente alle chiavi della città, a suggellare il legame indissolubile con Perugia e Umbria Jazz. Considerato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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