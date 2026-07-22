Il 22 luglio si celebra Santa Maria Maddalena, figura evangelica di rilievo. Originaria di Magdala, vicino al lago di Tiberiade, è ricordata come discepola di Gesù e prima testimone del Risorto. Dopo essere stata liberata da sette demoni, si unì ai seguaci di Gesù e contribuì con i propri beni. La Chiesa onora la sua figura come apostola degli apostoli.

Oggi, 22 luglio, la Chiesa celebra Santa Maria Maddalena, figura evangelica di grande rilievo. Originaria di Magdala, sulle rive del lago di Tiberiade, è ricordata come una delle donne che seguirono Gesù e lo sostennero con i propri beni, dopo essere stata liberata da "sette demoni". La tradizione la venera come discepola fedele e modello di conversione. Maria Maddalena è presente nei momenti decisivi della Passione: assiste alla crocifissione, osserva la deposizione e la sepoltura di Cristo. All’alba della prima settimana, si reca al sepolcro e diviene la prima testimone della Risurrezione. Il Risorto le affida l’annuncio ai Dodici, motivo per cui la tradizione la denomina “apostola degli apostoli”, titolo che esprime la dignità del suo mandato e il primato della testimonianza femminile nel Vangelo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santa Maria Maddalena, apostola degli apostoli: discepola e prima testimone del Risorto

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