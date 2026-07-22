Odissea incorona Nolan come il regista più potente di Hollywood | Neppure il Covid lo ha ostacolato

Con il debutto record di Odissea, Christopher Nolan rafforza il proprio status di autore capace di trasformare ogni film in un evento globale. Un risultato che premia anche Universal, riuscita a conquistare il regista dopo il clamoroso divorzio da Warner Bros. Con Odissea, Christopher Nolan non ha semplicemente firmato il miglior esordio al botteghino della sua carriera: ha consolidato una posizione ormai unica nell'industria cinematografica. In un momento in cui pochi registi riescono ancora a convincere il pubblico a correre in sala soltanto grazie al proprio nome, Nolan continua a rappresentare un'eccezione. Un successo che rafforza il... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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Odissea: le prime reazioni incoronano il film di Nolan come un capolavoroDopo le polemiche e le fake news sull'assenza degli influencer dalle anteprime di Odissea, arrivano senza embargo le prime reazioni che sono tutte positive, come riporta Variety. comingsoon.it