Perché Polifemo non dice Nessuno nell’Odissea di Nolan? Il regista spiega tutto

Christopher Nolan ha spiegato perché nel suo film ispirato all’Odissea non compare la scena in cui Polifemo dice “Nessuno” ai suoi compagni dopo essere stato accecato. Il regista ha chiarito che ha scelto di eliminare questa parte, concentrandosi su altri aspetti della storia. La sua versione si discosta dal poema originale in questa sequenza, senza includere quella famosa battuta.

Christopher Nolan è tornato a parlare di uno dei passaggi più celebri dell ‘Odissea, spiegando perché nella sua trasposizione cinematografica manca uno degli espedienti più famosi dell’intero poema: la risposta di Polifemo ai suoi simili dopo essere stato accecato. Intervistato da The Daily Show, il regista ha raccontato di aver cercato a lungo un modo per adattare il celebre gioco di parole costruito da Omero sul nome “Nessuno ” (Outis in originale, che ovviamente suona simile a Odysseus”) senza però trovare una soluzione soddisfacente. Durante la conversazione, il conduttore Jon Stewart ha riferito l’osservazione di uno sceneggiatore del programma esperto di greco antico, secondo il quale l’assenza del celebre scambio con Polifemo rappresentava l’unica vera mancanza del film. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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pensando ancora alla ragazzina di 11-12 anni seduta accanto a me per l’Odissea che durante la fine primo tempo è uscita pazza con la madre e la sorella perché non c’era la parte di nessuno nella scena di Polifemo. ti voglio bene piccola regina x.com

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