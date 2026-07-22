Sabato e domenica alle 21, Agape Teatro presenta “Odissea” in piazza Silvestri a Bevagna. Lo spettacolo combina teatro, danza e musica, ed è prodotto con la Pro Loco locale, con il patrocinio di Comune e Regione e il finanziamento di Sviluppumbria, che sostiene il progetto per il terzo anno. La rappresentazione ripercorre il viaggio di Ulisse e si svolge all'aperto, coinvolgendo il pubblico in un evento che unisce arti diverse.

Il viaggio di Ulisse approda a Bevagna. Sabato e domenica alle 21 Agape Teatro porta infatti in scena in piazza Silvestri, “ Odissea “, spettacolo di teatro, danza e musica prodotto con la Pro Loco di Bevagna, il patrocinio di Comune e Regione e il finanziamento di Sviluppumbria, che sostiene il progetto della compagnia per il terzo anno. Con la regia di Angelo Barone e la direzione artistica di Davide Gasparrini, “Odissea“ si inserisce nel percorso avviato da Agape Teatro con precedenti produzioni di Elettra e Shakespeare: tre lavori di grande impatto scenico che hanno indagato le pieghe dell’animo umano. "Non ci siamo limitati a riproporre i classici – dice Galardini, presidente di Agape – ma abbiamo lavorato per rappresentare il classico sulla misura dell’uomo contemporaneo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Odissea in scena a Bevagna. Il nuovo progetto di Agape

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ODISSEA di NOLAN ha dei PROBLEMI, però...

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Temi più discussi: I luoghi dove è stato girato Odissea di Christopher Nolan; Odissea in scena a Bevagna. Il nuovo progetto di Agape; Odissea, Christopher Nolan cambia la scena delle Sirene: ecco perché la sua scelta funziona così bene; Odissea secondo Nolan, un corpo a corpo tra mito e cinema.

The odyssey | C. Nolan L'odissea di Nolan è un'esperienza viscerale con tutti i temi cari al regista. Non delude per la messa in scena ma qualche stonatura c'è lato cast e i lestrigoni. Qui sarò breve e mi è piaciuto tantissimo nonostante i POCHI difetti. Puro cine x.com

Una scena particolare in Odyssey reddit

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