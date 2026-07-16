Il debutto nelle sale di Odissea ( The Odyssey ), l’ultimo, monumentale lavoro di Christopher Nolan, ha scatenato la consueta ondata di entusiasmo che accompagna ogni uscita del regista britannico. Girato interamente con telecamere IMAX a pellicola e supportato da un cast straordinario — che vede alternarsi sullo schermo star del calibro di Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland e Zendaya —, il film traspone il mito di Omero in un’esperienza sensoriale, visiva e narrativa senza precedenti. Eppure, nell’epoca d’oro dei franchise cinematografici e degli universi condivisi, una domanda assilla costantemente gli spettatori non appena sullo... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Odissea di Nolan ha una scena post-credits?

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LOdissea di Nolan non mi Convince PER NIENTE

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Perché Nolan ha portato 40 pecore in una grotta piena di api per girare una scena: tutti i luoghi dove Nolan ha girato la sua OdisseaIl regista ha portato 40 pecore in una grotta piena di api per girare una scena del suo film.

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Il viaggio ha inizio. Odissea, un film di Christopher Nolan, è al cinema. #OdisseaIlFilm x.com

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L'Odissea di Omero e l'Odissea di Nolan: cosa è cambiatoCome accade spesso nelle trasposizioni, adattando il poema epico L'Odissea, Christopher Nolan si è preso parecchie libertà. Vediamo le principali differenze. comingsoon.it

‘Odissea’ di Christopher Nolan è una grande epopea che lascia il cuore un po’ al largoCon un gigantesco Matt Damon alla guida di un cast fin troppo stellare, l'auteur canalizza Omero e gira il suo film più ambizioso e costoso. Il risultato è monumentale e riconoscibilissimo nella sua c ... rollingstone.it