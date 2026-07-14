gianluca brundo porta in scena la prima assoluta di odissea il viaggio della conoscenza

Notizia in breve

Questa mattina nella Sala del Consiglio comunale di Cortona si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del secondo “Festival Radici Culturali”. Durante l’evento è stato annunciato che il festival si svolgerà nei prossimi giorni, con numerosi spettacoli e incontri culturali. Tra gli ospiti, il regista Gianluca Brundo presenterà la prima assoluta di “Odissea, il Viaggio della Conoscenza”. La manifestazione coinvolge diverse location della città e prevede anche iniziative per le scuole.