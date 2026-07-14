Gianluca Brundo porta in scena la prima assoluta di Odissea il Viaggio della Conoscenza
Questa mattina nella Sala del Consiglio comunale di Cortona si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del secondo “Festival Radici Culturali”. Durante l’evento è stato annunciato che il festival si svolgerà nei prossimi giorni, con numerosi spettacoli e incontri culturali. Tra gli ospiti, il regista Gianluca Brundo presenterà la prima assoluta di “Odissea, il Viaggio della Conoscenza”. La manifestazione coinvolge diverse location della città e prevede anche iniziative per le scuole.
Arezzo, 14 luglio 2026 – Questa mattina nella Sala del Consiglio comunale di Cortona sì è svolta la conferenza stampa di presentazione del secondo “Festival Radici Culturali” di Cortona, prodotto da A.T.E.N.A. (Associazione Teatrocinematografica Europea Nuovi Argomenti) patrocinato e sostenuto dal Comune di Cortona e dal MAEC in accordo con la Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana. Il direttore, autore e interprete . Dopo il successo della prima edizione del Festival Radici Culturali, con la messa in scena dell’intero “Inferno dantesco”, ecco la nuova edizione che si svolgerà nello splendido scenario dell’Area Archeologica del Sodo di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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