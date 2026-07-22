Elon Musk ha nuovamente criticato il film “Odissea” di Christopher Nolan, definendolo un esempio di “macchinazione” e “mancanza di autenticità”. La sua presa di posizione arriva dopo il successo al botteghino del film, che ha superato le aspettative. Musk ha annunciato che intende creare una produzione simile utilizzando l’intelligenza artificiale, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sui metodi. La discussione pubblica tra i due continua a far discutere nel settore cinematografico.

Il boom al botteghino di ‘Odissea’ di Christopher Nolan non ferma la polemica di Elon Musk contro il kolossal. Dopo aver criticato le scelte di casting, in particolare quella di far interpretare Elena di Troia da un’attrice nera come Lupita Nyong’o, il patron di Tesla ha lanciato la sua personale sfida al regista londinese, annunciando la realizzazione di un film sul poema omerico con l’intelligenza artificiale. “Entro la fine dell’anno Grok (il sistema AI di X, ndr) realizzerà un lungometraggio dell’Odissea storicamente accurato e fedele all’opera di Omero”, ha scritto il magnate sui social, condividendo una clip a tema di pochi minuti postata da un utente e creata proprio con Grok. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Odissea di nuovo nel mirino di Musk, la sfida a Nolan: “Lo faremo con l’AI”

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Nel nuovo numero de la Lettura, in edicola solo domani, l’Odissea di Nolan vista al cinema con i classicisti. Oggi nell’App, l’antropologa @Elisabetta_Moro sul saggio di Maria Grazia Ciani dedicato all’Iliade tinyurl.com/53phe4au x.com

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