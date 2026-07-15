Christopher Nolan ha commentato le dichiarazioni di Matt Damon, che ha definito i film epici come “Odissea” un genere ormai nostalgico. Nolan ha espresso un’opinione diversa, sottolineando che il lavoro su un kolossal girato in location reali rappresenta ancora un’esperienza cinematografica attuale. Ha inoltre respinto le interpretazioni pessimistiche sul futuro del cinema, parlando del ruolo dei giovani spettatori e della loro capacità di mantenere vivo il genere.

Per l'attore lavorare a un kolossal girato in location reali ha avuto il sapore di un cinema ormai raro. Nolan, però, respinge ogni lettura pessimistica sul futuro del grande schermo: ecco cosa pensa il regista e che ruolo hanno i giovani spettatori. Matt Damon e Christopher Nolan hanno affrontato insieme una delle produzioni più imponenti delle rispettive carriere con Odissea, ma sono arrivati a conclusioni differenti sul significato e sull'impatto che film di questo genere hanno sul pubblico di oggi. Durante il press tour del film, l'attore protagonista ha infatti descritto Odissea come un'esperienza quasi fuori dal tempo, legata a un modo di realizzare i kolossal che Hollywood sembra utilizzare sempre meno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Christopher Nolan non concorda con la visione "nostalgica" di Matt Damon sui film epici come Odissea

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