Nyp | Trump vuole Infantino segretario generale dell’Onu

Notizia in breve

Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe espresso interesse nel proporre Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Le fonti indicano che l’ex presidente ritiene che Infantino sia rispettato a livello internazionale e abbia la capacità di unire le persone. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul processo di candidatura o su eventuali iniziative da parte di Trump in merito.