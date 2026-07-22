Nyp | Trump vuole Infantino segretario generale dell’Onu
Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe espresso interesse nel proporre Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Le fonti indicano che l’ex presidente ritiene che Infantino sia rispettato a livello internazionale e abbia la capacità di unire le persone. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul processo di candidatura o su eventuali iniziative da parte di Trump in merito.
Donald Trump vorrebbe il presidente della Fifa Gianni Infantino come prossimo segretario dell’Onu. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali il tycoon ritiene che Infantino «sia rispettato da tutti nel mondo e ha un’abilità speciale di unire le persone». Il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto quest’anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre. In base alla prassi di assegnare il ruolo a rotazione su base geografica, questa volta toccherebbe all’ America Latina o ai Caraibi, e ad una donna. Per ottenere la carica, Infantino dovrebbe ricevere l’appoggio dei 15 Paesi... 🔗 Leggi su Lettera43.it
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Trump vuole Infantino segretario generale dell’Onu. Lo riporta il Nyp, citando alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che sia rispettato da tutti. x.com