Nyp | Trump vuole Infantino segretario generale dell’Onu

Da lettera43.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe espresso interesse nel proporre Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Le fonti indicano che l’ex presidente ritiene che Infantino sia rispettato a livello internazionale e abbia la capacità di unire le persone. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul processo di candidatura o su eventuali iniziative da parte di Trump in merito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Donald Trump vorrebbe il presidente della Fifa Gianni Infantino come prossimo segretario dell’Onu. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali il tycoon ritiene che Infantino «sia rispettato da tutti nel mondo e ha un’abilità speciale di unire le persone». Il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto quest’anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre. In base alla prassi di assegnare il ruolo a rotazione su base geografica, questa volta toccherebbe all’ America Latina o ai Caraibi, e ad una donna. Per ottenere la carica, Infantino dovrebbe ricevere l’appoggio dei 15 Paesi... 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

nyp trump vuole infantino segretario generale dell8217onu
© Lettera43.it - Nyp: «Trump vuole Infantino segretario generale dell’Onu»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Clamoroso Trump: "Vuole Infantino come segretario generale dell'Onu"Donald Trump ha espresso il desiderio che Gianni Infantino, presidente della Fifa, diventi il prossimo segretario generale dell'Onu.

Onu, media: “Trump vuole Infantino segretario generale”Il presidente degli Stati Uniti ha espresso interesse a proporre Gianni Infantino come nuovo segretario generale dell’Onu, in sostituzione...

Argomenti più discussi: 'Trump vuole Infantino segretario generale dell'Onu'; Media, 'Trump vuole Infantino come segretario generale dell'Onu'; Trump e l’idea all’indomani dei Mondiali: Infantino nuovo segretario generale dell’Onu; Trump 'Mondiali un successo spettacolare, da Infantino ottimo lavoro'.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web